Выставка "История железных дорог" проходит на Ярославском вокзале Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 10:06

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Государственный исторический музей и ОАО "РЖД" в рамках совместного проекта представляют выставку "История железных дорог". Экспозицию из 30 работ, выполненных в технике "гравюра", можно увидеть по 1 февраля 2018 года на Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы, на Московском вокзале Санкт–Петербурга, на вокзале Адлер города Сочи, а также на 13 вокзалах в городах Архангельск, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Ухта, Хабаровск, Челябинск, Чита. Рассматривая изображения, можно увидеть, как начиналась история железных дорог — открытием Царскосельской железной дороги общественного пользования, в работе "Новый мост через реку Мсту Николаевской железной дороги" проследить замену всех деревянных мостов на железные, а также посмотреть на грандиозные размеры снеговых заносов в 1880 г., напоминающие пейзажи "снеговых Альп".