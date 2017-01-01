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Восемь километров бездорожья запечатлели в Красноярском крае

Автор:
Elonov9553
Дата публикации:
10:59
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Эти кадры из Красноярского края. Местный мобильный репортёр снял на фото состояние дороги под городом Канском.

По словам автомобилиста, проезжая часть, ведущая в объезд города, находится в "ужасном состоянии". На снимках видно, что гигантские выбоины, напоминающие лунные кратеры, покрывают практически всю ширину проезжей части. Объехать их местами попросту невозможно. Более того, вереница ям тянется на протяжении восьми километров.

При этом, как сообщает автор фото, дорога является участком федеральной трассы. "Но всё равно находится в таком плачевном состоянии," - пишет мобильный репортёр.

Федеральная трасса в объезд г. Канска 8км ужасной дороги
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