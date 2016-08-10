Мужчина толкнул женщину на рельсы в гонконгском метро
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:37
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Уборщица метрополитена остановилась на краю платформы, чтобы пообщаться с коллегой. В этот момент проходивший мимо мужчина резко изменил направление движения, толкнул женщину в спину и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Жертва упала на рельсы и, как потом оказалось, сломала челюсть. К счастью, рядом не было поезда – благодаря этому пострадавшая осталась жива.
Диспетчеры перекрыли движение на станции до тех пор, пока женщину не подняли обратно на перрон. Сообщается, что спустя 20 минут преступника задержали полицейские. Оказалось, что это 56-летний приезжий из Пакистана. Свои действия он объяснил тем, что был пьян и не понимал, что делает.
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