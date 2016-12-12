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Индийский тракторист удивил пользователей Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:53
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Герой этого ролика - житель Индии - восхитил блогеров сразу двумя своими качествами.

Во-первых, мастерством в управлении трактором. Во-вторых - смекалкой. Или, если точнее, сочетанием этих качеств. Которые помогли ему преодолеть небольшой овраг. Судя по всему, искать объездной путь ему не хотелось. Так что он использовал плуг и ковш своего транспортного средства - как два рычага. И таким образом неторопливо, зато эффективно решил проблему.

В комментариях пишут: получился трюк, достойный Болливуда.
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Комментарии (0)

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