Индийский тракторист удивил пользователей Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:53
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Во-первых, мастерством в управлении трактором. Во-вторых - смекалкой. Или, если точнее, сочетанием этих качеств. Которые помогли ему преодолеть небольшой овраг. Судя по всему, искать объездной путь ему не хотелось. Так что он использовал плуг и ковш своего транспортного средства - как два рычага. И таким образом неторопливо, зато эффективно решил проблему.
В комментариях пишут: получился трюк, достойный Болливуда.
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