"Сплошное задвоение" дорожных знаков сняли на видео в Волгограде

Автор: pavkrav Дата публикации: 13:01

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195427

Дорожные знаки, повторяющие друг друга, появились в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщает мобильный репортёр, который заметил дорожный парадокс и снял его на видео.По словам автомобилиста, на улице Пермской установили новые знаки дорожного движения. Однако никакой новой информации в них, можно сказать, нет. "Они точно такие же, как и старые!" - рассказывает местный житель.При этом, на кадрах видно, что старые знаки остались на прежнем месте. В результате, столбы с предупреждающими табличками, как грибы после дождя, роятся у дороги и перекрывают друг друга. "Сплошное задвоение. Зачем это сделано - непонятно," - пишет мобильный репортёр.