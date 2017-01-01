"Сплошное задвоение" дорожных знаков сняли на видео в Волгограде
- Автор:
- pavkrav
- Дата публикации:
- 13:01
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По словам автомобилиста, на улице Пермской установили новые знаки дорожного движения. Однако никакой новой информации в них, можно сказать, нет. "Они точно такие же, как и старые!" - рассказывает местный житель.
При этом, на кадрах видно, что старые знаки остались на прежнем месте. В результате, столбы с предупреждающими табличками, как грибы после дождя, роятся у дороги и перекрывают друг друга. "Сплошное задвоение. Зачем это сделано - непонятно," - пишет мобильный репортёр.
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