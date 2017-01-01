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Новый путепровод введен в эксплуатацию на Южнопортовой улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:19
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автодорожный путепровод на ул. Южнопортовая, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». «Этот переезд очень важный, потому что пересекает железнодорожный путь. На сегодняшний момент у нас практически получается прямая дорога от метро «Кожуховская». Жители ждали этого путепровода и промышленные территории - здесь у нас большой промышленный кластер», - доложил мэру префект ЮВАО Андрей Цыбин. На вопрос мэра о готовности объекта генеральный директор ЗАО «Стройпутьинвест» Николай Судаков доложил, что «готовность 100%, открытие движения». Он добавил, что получено разрешение на ввод.

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