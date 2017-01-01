В Аргентине молния едва не убила ребёнка
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:34
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Сообщается, что успокаивая плачущую девочку, 12-летний смельчак взял зонт и отправился во двор. Его мама снимала всё с помощью телефона на видео. Постояв под потоком, льющимся с крыши, аргентинец вышел на газон. И тут рядом с ним в землю ударил грозовой разряд.
Мальчик был очень испуган, но не пострадал. Однако теперь он вряд ли сможет доказать сестре, что гром и молния не так уж и страшны.
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