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В Аргентине молния едва не убила ребёнка

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:34
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Мальчика из Аргентины чуть не убило молнией, когда он пытался доказать сестре безопасность прогулок во время непогоды.

Сообщается, что успокаивая плачущую девочку, 12-летний смельчак взял зонт и отправился во двор. Его мама снимала всё с помощью телефона на видео. Постояв под потоком, льющимся с крыши, аргентинец вышел на газон. И тут рядом с ним в землю ударил грозовой разряд.

Мальчик был очень испуган, но не пострадал. Однако теперь он вряд ли сможет доказать сестре, что гром и молния не так уж и страшны.
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