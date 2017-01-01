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Дальнобойщики возмущены состоянием объездной дороги в Красноярском крае (ВИДЕО)

Автор:
Elonov-Pavel-Kemerovo
Дата публикации:
13:50
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Дальнобойщики возмущены состоянием объездной дороги в Красноярском крае. По словам мобильного репортёра, двигаться по этой трассе сложно, а объехать невозможно - иначе выпишут штраф.

Огромные выбоины мешают проезду по федеральной трассе, которая идёт в объезд города Канска. Многие дальнобойщики, как сообщает автор видео, физически не могут проехать по образовавшимся ямам: например, траллы и автовозы. Машины, по словам мобильного репортёра, цепляются днищами прицепов о дефекты дороги. "В итоге, они следуют в объезд данной дороги по городу, из-за чего останавливаются сотрудниками ДПС за административное правонарушение или получение взятки," - рассказывает дальнобойщик.

"Дорога находится в таком состоянии уже лет 20! И ничего с ней не делают! Создается такое впечатление, что Администрация города Канска и ГИБДД специально не восстанавливаю дорогу. Чтобы выписывать штрафы водителям большегрузов. При том, что дальнобойщики и так платят по системе "Платон" за ремонт трасс," - пишет мобильный репортёр.
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