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Беспечный вратарь пропустил решающий мяч, начав праздновать победу своей команды

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:45
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Беспечный вратарь из Таиланда надолго запомнит этот матч! И все потому, что слишком рано начал праздновать, как он думал, победу своей команды.

Как сообщается, судья назначил серию пенальти, когда в основное время соперникам не удалось одолеть друг друга. Счет был уже 19-19, когда игрок противника в очередной раз бил по воротам. Мяч попал в перекладину, и отскочил высоко вверх. На радостях вратарь побежал в центр поля, уверенный, что матч выигран, а футболист соперника даже успел расстроиться. Но не тут то было.

Мяч упал на поле и, как видно на кадрах, все-таки допрыгал до ворот! Попытки спасти ситуацию были тщетны. Гол!!! Ответный пенальти команде беспечного вратаря забить не удалось.
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