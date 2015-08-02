Беспечный вратарь пропустил решающий мяч, начав праздновать победу своей команды
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:45
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Как сообщается, судья назначил серию пенальти, когда в основное время соперникам не удалось одолеть друг друга. Счет был уже 19-19, когда игрок противника в очередной раз бил по воротам. Мяч попал в перекладину, и отскочил высоко вверх. На радостях вратарь побежал в центр поля, уверенный, что матч выигран, а футболист соперника даже успел расстроиться. Но не тут то было.
Мяч упал на поле и, как видно на кадрах, все-таки допрыгал до ворот! Попытки спасти ситуацию были тщетны. Гол!!! Ответный пенальти команде беспечного вратаря забить не удалось.
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