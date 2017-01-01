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В Экспоцентре открылась выставка "Химия-2017"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:12
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В Москве открылась 20-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2017".

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