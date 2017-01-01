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Главная  /  Репортажи  /  Смерч над Чёрным морем заметили в Анапе

Смерч над Чёрным морем заметили в Анапе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:56
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Накануне жителей Анапы напугал смерч. В сети появились сразу несколько видеороликов, снятых очевидцами.

Огромная воронка, как видно на этих кадрах, образовалась на морем и пронеслась вдоль берега. Смерч был виден из разных районов города. Но также вскоре и исчез. При этом, сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

Стоит добавить, что торнадо над Черным морем появляются не так уж и редко, особенно в этом году. Как пишут кубанские интернет-СМИ, метеорологи связывают это с резкими скачками температуры.


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