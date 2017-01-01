Смерч над Чёрным морем заметили в Анапе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:56
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Огромная воронка, как видно на этих кадрах, образовалась на морем и пронеслась вдоль берега. Смерч был виден из разных районов города. Но также вскоре и исчез. При этом, сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.
Стоит добавить, что торнадо над Черным морем появляются не так уж и редко, особенно в этом году. Как пишут кубанские интернет-СМИ, метеорологи связывают это с резкими скачками температуры.
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