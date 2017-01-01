Пассажир выпал из движущегося автомобиля на дороге в Москве (ВИДЕО)

Автор: petr882 Дата публикации: 14:21

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514 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195437

В Москве автомобильный регистратор запечатлел, как из проезжающего автомобиля на дорогу упал пассажир.По словам очевидцев, белая машина выехала с тротуара на пешеходный переход. Дверь переднего пассажирского сидения была открыта. Из неё по асфальту тащился человек. Водитель автомобиля, как видно на кадрах, и не думал тормозить. Выпавшего пассажира, как сообщает автор видео, напротив - пытались вытолкнуть из салона легковушки.ЧП, как сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры, произошло на Дубнинской улице в минувшую среду, 18 октября 2017 года. Что стало причиной инцидента - неизвестно. Состояние пострадавшего мужчины - не уточняется.