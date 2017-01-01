Торговые ряды на Ореховом бульваре, подлежащие сносу

Автор: denis947 Дата публикации: 14:18

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Торговые двухэтажные здания, расположенные у станции метро "Красногвардейская" по адресу: Ореховый бульвар, д. 24, подлежащие сносу с 24 октября.