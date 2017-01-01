Дорожный знак упал на голову мотоциклисту в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:58
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На первый взгляд - обычный пешеходный переход, и беды, как говорится, ничего не предвещает. Как вдруг на мотоциклиста, ожидавшего разрешающий сигнал светофора, падает дорожный знак. Конструкция попадает байкеру прямо по голове. От удара молодой человек вместе со своим железным конём валится на землю.
Очевидцы бросаются на помощь пострадавшему. Тот, как видно на кдрах, не может подняться на ноги. Травмы какой степени тяжести получил молодой человек - не сообщается. Как и то, почему металлическая конструкция упала посреди белого дня.
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