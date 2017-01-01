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Автоледи попала в ДТП на заснеженной трассе в Челябинске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:25
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Автоледи попала в ДТП на заснеженной трассе в Челябинске. По словам автора видео, авария произошла на пересечении улиц Энгельса и Курчатова.

На кадрах видно, как девушка входит в небольшой поворот. Однако завершить манёвр ей не удаётся - машину заносит на заснеженной трассе. Она вылетает на встречную полосу - по счастливой случайности там нет других участников дорожного движения. А затем останавливается, врезавшись в отбойник.

Дальше - кадр сбивается, картинка кружится, и создаётся впечатление, будто столкновение с заграждением приводит к падению автомобиля на бок. Однако муж автоледи, который и опубликовал кадры в Сети, сообщил, что девушка отделалась лишь испугом:"В итоге повезло - только помяла диск о бордюр". А справиться с управлением героине не удалось по неопытности: "Жена первый раз села за руль после снегопада и доехала только до ближайшего поворота," - пишет в описании к ролику супруг.
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