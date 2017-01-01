Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снос незаконного строения на Новом Арбате

Снос незаконного строения на Новом Арбате

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:35
  • 22
  • 0

Снос незаконного самостроя по адресу ул. Новый Арбат д. 8, стр. 2.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
16:13 | Гринфельд Павел
Снос самостроя на юге Москвы на Велозаводской улице
8 0
16:10 | Uwis
Специалисты ГБУ "Гормост" отмывают от грязи и пыли подземные переходы на улице Новый Арбат
11 0
16:06 | Sargo
Снос самостроя на улице Садово-Самотечная в Москве
203 2
21.10 15:12 | tim777
На Калужской площади ведутся работы по сносу ресторана "Пикадилли"