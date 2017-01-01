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Снос самостроя на улице Садово-Самотечная в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:06
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На Садово-Самотечной улице в Москве сносят самострой.

  • 11
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