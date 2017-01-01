Неуправляемая автоцистерна снесла четыре столба на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:51
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Оказалось, что водителем большегруза как раз и был тот человек, который пытался догнать машину. Что удалось ему удалось после того, как автомобиль врезался в очередной столб. По пути же автоцистерна повалила, как видно на кадрах, ещё три мачты освещения.
Сообщается, что водитель мог забыть заглушить мотор или поставить машину на ручной тормоз, когда припарковывал цистерну у дороги. В результате чего многотонный автомобиль скатился по спуску вниз. По счастливой случайности не сорвавшись с проезжей части в поле, которое, как видно на кадрах, начиналось сразу за дорогой.
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