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Снос самостроя на юге Москвы на Велозаводской улице

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:13
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На юге Москвы, в районе улицы Велозаводская, д. 2б рабочие сносят самострой.

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