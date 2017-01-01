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Главная  /  Репортажи  /  Снос самостроя на улице Новый Арбат с высоты птичьего полета

Снос самостроя на улице Новый Арбат с высоты птичьего полета

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:50
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Снос самостроя на улице Новый Арбат.

  • 17
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