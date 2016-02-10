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Обстановка у здания редакции «Эхо Москвы»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:12
  • 16
  • 1

СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ведущей "Эха Москвы".

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    18:14
    В 17:40 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2717193
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