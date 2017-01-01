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К вечеру температура воздуха в Москве опустилась до 0°С

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:10
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Низкая облачность, высокое давление и холодно сегодня в Москве: к вечеру температура воздуха опустилась до 0°С.

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