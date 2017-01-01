Подземная парковка парка "Зарядье" начала свою работу

Автор: Uwis Дата публикации: 20:30

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Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась для посетителей парка «Зарядье». Паркинг рассчитан на 430 автомобилей. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее — на Китайгородский проезд. Узнать о количестве свободных мест автомобилисты могут при помощи электронного табло, расположенного на въезде (сегодня не работало). Система навигации с указанием свободных мест есть также и внутри паркинга. Для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов I и II группы парковка бесплатна. Гости «Зарядья» могут оплатить место для паркинга через специальные терминалы. Парковка оснащена комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии.