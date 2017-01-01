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Снос торгового центра в проезде Дежнёва

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:00
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На северо-востоке столицы начали разбирать торговый центр в проезде Дежнёва. Владение 23Д признано самостроем и вошло в пятый список под снос.

Всего в пятый список на снос попали 78 объектов. 71 строение (91%) владельцы согласились снести добровольно, 22 объекта разобрали силами собственников, 49 демонтируют силами префектур по обращениям владельцев.

На сегодня из пятого списка разобрано 57 строений, еще 13 разберут на этой неделе. После сноса коммунальные службы вывезут мусор, уберут и благоустроят территорию.

Те, кто принял решение разобрать постройку своими силами или согласился на демонтаж с помощью города, имеют право на компенсацию. Собственник, сам организовавший работы, получит по 55,5 тыс. руб. за каждый кв. метр недвижимости. Если владелец обратится за помощью к префектуре, компенсация оставит 51 тыс. руб. за «квадрат».

Новый список объектов самостроя Правительство Москвы утвердило 22 августа. В него вошли строения, представляющие опасность и возведенные без разрешительных документов. Они расположены на инженерных коммуникациях и в зонах с особым режимом использования.

Все владельцы таких объектов получили уведомления о демонтаже, арендаторов предупредили с помощью специальных информационных щитов. Спустя два месяца у города появились полномочия по административному сносу построек.

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