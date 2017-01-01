Выставка оборудования и технологий обработки конструкционных материалов «Технофорум-2017» открылась сегодня в ЦВК «Экспоцентр»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:09

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Международная специализированная выставка оборудования и технологий обработки конструкционных материалов «Технофорум-2017» открылась сегодня в ЦВК «Экспоцентр». На площади более 2 000 кв. м 100 российских и зарубежных предприятий из 9 стран мира представляют современные технологии обработки материалов, интеллектуальные станочные системы, оборудование, приборы и инструмент, а также сервисные услуги, информационные технологии и программное обеспечение.