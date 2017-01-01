Благоустройство Краснопресненской набережной

Автор: Uwis Дата публикации: 00:52

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На Краснопресненской набережной продолжаются работы по благоустройству: установили скамейки и парковые диваны, урны, опоры основного освещения, дополнительные опоры торшерного освещения, информационные стенды с точками доступа бесплатного Wi-Fi, новые остановочные павильоны. Также набережную планируется озеленить. Всего будет высажено более 140 деревьев и 1 000 кустарников и разбито 17,7 гектара газонов.