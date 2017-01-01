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Бензовоз и КамАЗ столкнулись на дороге в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Автор:
vit_nvrsk
Дата публикации:
09:36
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Серьёзное ДТП произошло во вторник утром в Краснодарском крае.

В посёлке Нижнебаканский столкнулись бензовоз и "КамАЗ". По словам очевидцев, водитель автоцистерны по невыясненным причинам не справился с управлением. В результате чего - врезался в припаркованный грузовик. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших в результате ДТП - не уточняется.
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