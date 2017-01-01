В Железнодорожном поверх разрешающей поворот разметки установили отбойники (ВИДЕО)
- Автор:
- Dalila
- Дата публикации:
- 12:59
-
- 34
Как видно на кадрах, местами сплошная линия становится прерывистой. "Вот здесь раньше повернуть можно было," - рассказывает автомобилист. Однако теперь поворот запрещён, а точнее - невозможен. По причине того, что ограничен металлическими столбиками. "Вникуда" ведут и оставшиеся на дороге пешеходные переходы.
Автор видео критично относится к такому нововведению. Ведь теперь, по мнению автомобилиста, пожарным машинам и каретам скорой медицинской помощи придётся делать крюк в поисках разрешённого поворота во дворы домов. Что чревато потерей времени - такого ценного в условиях ЧП.
- 34
Комментарии (0)