В Железнодорожном поверх разрешающей поворот разметки установили отбойники (ВИДЕО)

Автор: Dalila Дата публикации: 12:59

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195463

Дорожный парадокс заметил житель Железнодорожного. Там, как сообщает мобильный репортёр, разделительные отбойники стоят там, где, судя по оставшейся разметке, их не должно быть.Как видно на кадрах, местами сплошная линия становится прерывистой. "Вот здесь раньше повернуть можно было," - рассказывает автомобилист. Однако теперь поворот запрещён, а точнее - невозможен. По причине того, что ограничен металлическими столбиками. "Вникуда" ведут и оставшиеся на дороге пешеходные переходы.Автор видео критично относится к такому нововведению. Ведь теперь, по мнению автомобилиста, пожарным машинам и каретам скорой медицинской помощи придётся делать крюк в поисках разрешённого поворота во дворы домов. Что чревато потерей времени - такого ценного в условиях ЧП.