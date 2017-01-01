Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечное утро в столице

Солнечное утро в столице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
09:33
  • 20
  • 0

В Москве солнечно и морозно.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
11:47 | denis947
Начался снос торговых рядов на Ореховом бульваре
17 0
11:08 | LaimeLaim
Морозное утро на юго-западе столицы
38 0
23.10 22:02 | Sargo
На северо-востке столицы идёт слабый снег
34 0
23.10 17:46 | artem_firsov
Октябрьский снегопад прошёл в Пензе