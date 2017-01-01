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Главная  /  Репортажи  /  Внутридворовые дороги в Старом Осколе не выдерживают качества игрушечных китайских колясок

Внутридворовые дороги в Старом Осколе не выдерживают качества игрушечных китайских колясок

Автор:
Stalker
Дата публикации:
10:11
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С низким качеством внутридворовых дорог в Старом Осколе может поспорить... разве что отсутствие тротуаров. Детские площадки в этом городе Белгородской области при попустительстве властей часто превращаются в стоянки для дорогих автомобилей. При этом, тротуары - как препятствие для внедорожников - превращаются в труху.

Типичная картина, когда люди, выходя из подъезда, вынуждены выходить на проезжую часть. Яркий тому пример: ребенок с игрушечной коляской китайского производства пытается объехать выбоины на дороге, но это у него не получается. То ли кукла в коляске, то ли "кукла" вместо асфальта... При всем при этом люди - не манекены, чтобы не думать о свое безопасности. Не научившись говорить, пятилетняя девочка удивляется тому, как нелогично устроен этот мир. Она вынимает из ямы на дороге остатки штукатурки, думая, что в эту выбоину взрослые дяди-чиновники прячут свои "секретики".

Снятое комментирует мама ребенка.
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