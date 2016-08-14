Контейнеры с противогололёдными реагентами начали устанавливать у социальных объектов в Москве

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Контейнеры с противогололёдными реагентами начали устанавливать у социальных объектов в Москве. Данный контейнер установили у дошкольного учреждения на Медынской улице у дома № 3, заняв часть парковки. В эти дни в Москве установилась холодная погода, температура по ночам опускается до -2 - 3 градусов, днём же поднимается чуть выше ноля градусов.