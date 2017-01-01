Автомобильная пробка в районе Щукино на северо-западе Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:09

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С самого утра на северо-западе Москвы в районе Щукино автомобили следуют со средней скоростью. Как стало известно, на улицах Щукинская, Маршала Василевского, Новощукинская и Авиационная снят асфальт. Прибыв на место, на данных улицах, кроме Авиационной и Маршала Василевского действительно автомобильный трафик оказался плотным, но снятый асфальт обнаружен не был. Местные жители за кадром рассказали, что тут постоянно такое плотное движение.