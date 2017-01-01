Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобильная пробка в районе Щукино на северо-западе Москвы

Автомобильная пробка в районе Щукино на северо-западе Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:09
  • 33
  • 0

С самого утра на северо-западе Москвы в районе Щукино автомобили следуют со средней скоростью. Как стало известно, на улицах Щукинская, Маршала Василевского, Новощукинская и Авиационная снят асфальт. Прибыв на место, на данных улицах, кроме Авиационной и Маршала Василевского действительно автомобильный трафик оказался плотным, но снятый асфальт обнаружен не был. Местные жители за кадром рассказали, что тут постоянно такое плотное движение.

  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
11:47 | denis947
Начался снос торговых рядов на Ореховом бульваре
165 3
06.10 15:27 | Гринфельд Павел
Пятничная пробка на столичных дорогах
219 0
23.06 15:58 | Гринфельд Павел
На северо-западе Москвы сносят торговые ряды