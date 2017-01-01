Последствия ДТП с участием бензовоза в Краснодарском крае сняли на видео
- Автор:
- vit_nvrsk
- Дата публикации:
- 11:14
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В посёлке Нижнебаканский столкнулись бензовоз и "КамАЗ". По словам очевидцев, водитель автоцистерны по невыясненным причинам не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Последствия аварии снял на видео мобильный репортёр. На кадрах видно, что специалисты сняли цистерну с бензовоза. Как предполагают очевидцы - в целях обеспечения безопасности на дороге. Также освобождена проезжая часть. Судя по кадрам, снятым сразу после аварии, часть трассы была перекрыта автоцистерной.
Как сообщает автор видео, в результате ДТП госпитализирован водитель грузовика.
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