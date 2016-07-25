Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Туриста спасли в США с помощью вертолёта

Туриста спасли в США с помощью вертолёта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:29
  • 11
  • 0

Пошёл в горы пешком. А вернулся в город - на вертолёте. Правда, не по своей воле.

Это - про немолодого жителя Нью-Йорка, который, как сообщается, перенёс инфаркт прямо во время похода. Был в полном одиночестве. Но - успел набрать 911. Спасатели - прибыли оперативно. И единственным возможным образом - по воздуху. Как видно на кадрах, спустились с помощью троса, затем - спустили специальные носилки. Затем - тем же тросом - подняли мужчину на борт.

На всё про всё - потребовалось лишь несколько минут. В общем, сработали безупречно и заслуженно получили свою порцию комплиментов в соцсетях.
  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
12:52 | mreportertv
"ГАЗель" взлетела на воздух в Екатеринбурге
107 0
19.10 13:08 | mreportertv
Самолёт устроил ДТП на дороге во Флориде
227 0
31.08 22:40 | Гринфельд Павел
Поездка до Санкт-Петербурга на высокоскоростном поезде «Сапсан»
161 1
23.04 02:50 | Дмитрий Костин
Сход лавины в горах Магаданской области
161 0
25.07.2016 10:56 | mreportertv
Китайская медсестра спасла человека на улице под проливным дождём