Туриста спасли в США с помощью вертолёта
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:29
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Это - про немолодого жителя Нью-Йорка, который, как сообщается, перенёс инфаркт прямо во время похода. Был в полном одиночестве. Но - успел набрать 911. Спасатели - прибыли оперативно. И единственным возможным образом - по воздуху. Как видно на кадрах, спустились с помощью троса, затем - спустили специальные носилки. Затем - тем же тросом - подняли мужчину на борт.
На всё про всё - потребовалось лишь несколько минут. В общем, сработали безупречно и заслуженно получили свою порцию комплиментов в соцсетях.
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