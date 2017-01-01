Гоночный автомобиль чуть не сбил оператора на соревнованиях в Ленобласти
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:40
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Доказательством может служить это видео из Ленинградской области. Где один из участников заезда не справился с крутым поворотом и вылетел с трассы. В итоге, болид перевернулся. И, как видно на этих кадрах с другого ракурса, едва не сбил человека с камерой. Которому удалось отскочить в сторону буквально за долю секунды до, казалось бы, неизбежного столкновения.
Что характерно: аппаратуру - явно не дешёвую - он тоже сумел уберечь. А вот сам болид - несколько раз перевернулся. И укатился в лес. Сообщается, что ни водитель, ни штурман после такого - продолжить гонку не смогли. Однако должны быть рады уже тому, что остались живы.
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