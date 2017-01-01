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Главная  /  Репортажи  /  В Тамбове велосипедист проскочил железнодорожный переезд в метрах от поезда

В Тамбове велосипедист проскочил железнодорожный переезд в метрах от поезда

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:23
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В Тамбове под поездом едва не погиб велосипедист. При чем, по собственной же безалаберности. Сообщается, что инцидент произошёл накануне.

Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля, который стоял на переезде. Горел запрещающий сигнал, были опущены шлагбаумы и подняты барьеры. Но мужчину на велосипеде это не остановило. Он объехал все преграды, и когда прошел последний вагон поезда, оказался на путях. Но он и предположить не мог, что с другой стороны также едет состав. И проскочил перед локомотивом в считанных метрах.

А ведь секунда-другая, и его бы уже не собрали - пишут пользователи.
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