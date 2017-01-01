В Тамбове велосипедист проскочил железнодорожный переезд в метрах от поезда
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:23
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Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля, который стоял на переезде. Горел запрещающий сигнал, были опущены шлагбаумы и подняты барьеры. Но мужчину на велосипеде это не остановило. Он объехал все преграды, и когда прошел последний вагон поезда, оказался на путях. Но он и предположить не мог, что с другой стороны также едет состав. И проскочил перед локомотивом в считанных метрах.
А ведь секунда-другая, и его бы уже не собрали - пишут пользователи.
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