Работы по организации беговой дорожки на Андреевской набережной

Автор: tim777 Дата публикации: 13:40

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На юго-западе Москвы на Андреевской набережной подходят к завершению работы по благоустройству в рамках проекта "Моя улица". В настоящее время на набережной ведутся отделочные работы и приведение территории в порядок после проведенных работ по замене коммуникаций и укладке нового дорожного полотна. Так, в частности рабочие проводят укладку специального покрытия для организации беговой дорожки, которая пройдет вдоль всей набережной около береговой линии Москвы-реки. Территория уже сейчас готова принять своих первых посетителей.