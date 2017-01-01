Работы по организации беговой дорожки на Андреевской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 13:40
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На юго-западе Москвы на Андреевской набережной подходят к завершению работы по благоустройству в рамках проекта "Моя улица". В настоящее время на набережной ведутся отделочные работы и приведение территории в порядок после проведенных работ по замене коммуникаций и укладке нового дорожного полотна. Так, в частности рабочие проводят укладку специального покрытия для организации беговой дорожки, которая пройдет вдоль всей набережной около береговой линии Москвы-реки. Территория уже сейчас готова принять своих первых посетителей.
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