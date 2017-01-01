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В Рязани в ДТП с участием маршрутки пострадали восемнадцать человек

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:30
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Восемнадцать человек в Рязани получили травмы из-за того, что водитель маршрутки попытался проскочить перекресток на красный свет.

В этот момент наперерез микроавтобусу, на зеленый, выехал легковой автомобиль. Лихач попытался его объехать, но безрезультатно. Как видно на кадрах, он протаранил легковушку и вылетел на встречную полосу, где задел еще одну машину, после чего маршрутка перевернулась.

Сообщается, что сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается местная прокуратура. В частности, она проверяют, имел ли право водитель на управление коммерческим маршрутным транспортом.

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