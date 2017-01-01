В Рязани в ДТП с участием маршрутки пострадали восемнадцать человек
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:30
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В этот момент наперерез микроавтобусу, на зеленый, выехал легковой автомобиль. Лихач попытался его объехать, но безрезультатно. Как видно на кадрах, он протаранил легковушку и вылетел на встречную полосу, где задел еще одну машину, после чего маршрутка перевернулась.
Сообщается, что сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается местная прокуратура. В частности, она проверяют, имел ли право водитель на управление коммерческим маршрутным транспортом.
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