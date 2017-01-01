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Красную площадь закрывают для посетителей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:10
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В связи с репетиций парада 7 ноября 1941 года Красную площадь "очищают" от посетителей на время проведения репетиции.

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