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Мужчина подплыл к горбатым китам у побережья Южной Африки

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:53
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На этих кадрах - ещё один любитель острых ощущений.

Мужчина решил поплавать с горбатыми китами, которые подошли к берегу. Он находился так близко к огромным животным, что серьезно рисковал своей жизнью. В какой-то момент мужчина даже дотронулся до одного из китов. А затем едва не забрался к нему на спину.

Все это действо сопровождалось воскликами очевидцев. Судя по всему, смельчак устроил настоящее шоу, и зрителей было немало. При этом, сообщается, что такое поведение противоречит Акту о защите морских животных - поскольку может оказаться вредным для млекопитающих.

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