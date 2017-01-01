Мужчина подплыл к горбатым китам у побережья Южной Африки
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:53
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Мужчина решил поплавать с горбатыми китами, которые подошли к берегу. Он находился так близко к огромным животным, что серьезно рисковал своей жизнью. В какой-то момент мужчина даже дотронулся до одного из китов. А затем едва не забрался к нему на спину.
Все это действо сопровождалось воскликами очевидцев. Судя по всему, смельчак устроил настоящее шоу, и зрителей было немало. При этом, сообщается, что такое поведение противоречит Акту о защите морских животных - поскольку может оказаться вредным для млекопитающих.
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