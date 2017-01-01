Водопад течёт "вспять" в национальном парке Англии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
-
- 17
Видео, снятое в одном из национальных парков Англии, набирает популярность в социальных сетях. Некоторые из пользователей усомнились в подлинности ролика, заявив, что в Сеть выложен - искусный видеомонтаж.
Однако это мнение опровергают многочисленные посетители парка, выкладывающие новые ролики в интернет.
Впрочем, местным жителям подобное зрелище не в новинку - сообщается, что такая картина наблюдается на просторах Туманного Альбиона раз в несколько лет, во время очень сильных ветров.
- 17
Комментарии (0)