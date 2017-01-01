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Водопад течёт "вспять" в национальном парке Англии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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Шторм “Десмонд”, который обрушился на Великобританию, заставил водопады буквально течь вспять!

Видео, снятое в одном из национальных парков Англии, набирает популярность в социальных сетях. Некоторые из пользователей усомнились в подлинности ролика, заявив, что в Сеть выложен - искусный видеомонтаж.

Однако это мнение опровергают многочисленные посетители парка, выкладывающие новые ролики в интернет.

Впрочем, местным жителям подобное зрелище не в новинку - сообщается, что такая картина наблюдается на просторах Туманного Альбиона раз в несколько лет, во время очень сильных ветров.


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