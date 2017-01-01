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Буйного водителя сбил с ног его же автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:21
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Буйного водителя сбил с ног его же автомобиль. Инцидент произошёл в Австралии в середине сентября, однако на запись с регистратора в Сети обратили внимание только сейчас.

Как видно на кадрах, белая иномарка несколько раз останавливалась посреди дороги и перекрывала проезд другим автомобилям. Один автомобилист решился объехать надоедливый внедорожник - несмотря на двойную сплошную. Сообщается, что водитель другой машины, регистратор которой и запечатлел инцидент на видео, не захотел нарушать ПДД и после очередного внезапного торможения подал сигнал движущейся впереди "Хонде".

Однако её водитель оказался крайне эмоциональным человеком. Решив выяснить отношения с "обидчиком", вышел из машины, но внезапно сам попал под неё. Видимо, в порывах чувств мужчина не поставил внедорожник на ручной тормоз. Небольшой спуск сделал своё дело, и иномарка покатилась прямо на своего владельца. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но спорщик встал и, по словам очевидцев, стал винить во всём владельца регистратора. Но потом всё же уехал с места ЧП.
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