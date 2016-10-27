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Обстановка на Красной площади в Москве, где начинается репетиция марша 1941-го года

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:25
  • 21
  • 0

Обстановка на Красной площади в Москве, где начинается репетиция марша 1941-го года.


  • 21
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