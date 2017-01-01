Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обстановка на Васильевском спуске в Москве

Обстановка на Васильевском спуске в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:49
  • 23
  • 0

Обстановка на Васильевском спуске в Москве.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
16:06 | Artem_077
Первая репетиция парада 1941-го года на Красной площади в Москве
41 0
27.07 19:07 | LaimeLaim
Монтажные работы по возведению строительных лесов на Васильевском спуске