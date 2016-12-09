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Пилот самолёта восхитил своим мастерством пользователей Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:46
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В какой-то момент казалось, что управление над лайнером будет потеряно. Однако пилот, сидевший за штурвалом этого самолёта, всё же сумел посадить воздушное судно, чем восхитил пользователей Сети.

Сообщается, что кадры сняты в аэропорту английского города Бирмингем в минувшие выходные - когда по острову проходил шторм "Брайан". Из-за чего пилотам пришлось сажать самолёт в условиях сильного бокового ветра. Его порывы подбрасывали многотонную машину из стороны в сторону, словно игрушечную. И всё же лётчикам удалось благополучно приземлиться.

Ну а пользователи в комментариях к ролику восхищаются продемонстрированным уровнем навыков пилотирования.
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