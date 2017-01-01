100 лет исполнилось баптистской церкви в Тюмени

Автор: LWTV Дата публикации: 15:03

44

44 0

44

44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195491

100 лет со дня своего основания отметила в Тюмени евангельская церковь христиан-баптистов "Духовное возрождение".В храме в этот день собрались прихожане и друзья общины. Поздравительные речи сменялись музыкальными выступлениями. Фильм рассказал и показал практически все основные события 100-летней истории церкви, тесно связанной с историей России, в это же время совершившей крутой поворот из-за Октябрьской революции.К присутствующим обратились с приветственными речами пасторы и епископы евангельских церквей Тюмени. Поздравления прозвучали и от Администрации Тюменской области.