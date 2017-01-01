Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  100 лет исполнилось баптистской церкви в Тюмени

100 лет исполнилось баптистской церкви в Тюмени

Автор:
LWTV
Дата публикации:
15:03
  • 44
  • 0

100 лет со дня своего основания отметила в Тюмени евангельская церковь христиан-баптистов "Духовное возрождение".

В храме в этот день собрались прихожане и друзья общины. Поздравительные речи сменялись музыкальными выступлениями. Фильм рассказал и показал практически все основные события 100-летней истории церкви, тесно связанной с историей России, в это же время совершившей крутой поворот из-за Октябрьской революции.

К присутствующим обратились с приветственными речами пасторы и епископы евангельских церквей Тюмени. Поздравления прозвучали и от Администрации Тюменской области.
  • 44
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

263 0
07.10 16:21 | tim777
Спортивный праздник МВД проходит в Лужниках
44 0
25.08 15:03 | mreportertv
В Тюмени снимали асфальт экскаватором и ломом
34 0
16.10 16:25 | LaimeLaim
Юбилей детскому ГУМу
33 0
07.09 17:56 | LaimeLaim
С надвратной церкви Высокопетровского монастыря сняли строительные леса