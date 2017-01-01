100 лет исполнилось баптистской церкви в Тюмени
- Автор:
- LWTV
- Дата публикации:
- 15:03
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В храме в этот день собрались прихожане и друзья общины. Поздравительные речи сменялись музыкальными выступлениями. Фильм рассказал и показал практически все основные события 100-летней истории церкви, тесно связанной с историей России, в это же время совершившей крутой поворот из-за Октябрьской революции.
К присутствующим обратились с приветственными речами пасторы и епископы евангельских церквей Тюмени. Поздравления прозвучали и от Администрации Тюменской области.
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