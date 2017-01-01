В Новосибирске карета скорой медицинской помощи попала в ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:11
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По словам очевидцев, автомобиль медиков с включёнными проблесковыми маячками пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент "скорую помощь" в бок протаранил внедорожник, водитель которого, как видно на кадрах, пытался притормозить перед появившимся на дороге препятствием. Однако избежать столкновения им не удалось. От удара машина медиков перевернулась.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. На этих кадрах видно, что очевидцы бросились на помощь участникам ДТП, помогли медикам выбраться из лежащей на боку машины. А затем и вовсе - поставили автомобиль на колёса до приезда сотрудников полиции.
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