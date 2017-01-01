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В Новосибирске карета скорой медицинской помощи попала в ДТП

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:11
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В Новосибирске карета скорой медицинской помощи попала в ДТП. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 21 октября 2017 года, и попал в объектив регистратора.

По словам очевидцев, автомобиль медиков с включёнными проблесковыми маячками пытался проехать перекрёсток на красный сигнал светофора. В этот момент "скорую помощь" в бок протаранил внедорожник, водитель которого, как видно на кадрах, пытался притормозить перед появившимся на дороге препятствием. Однако избежать столкновения им не удалось. От удара машина медиков перевернулась.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. На этих кадрах видно, что очевидцы бросились на помощь участникам ДТП, помогли медикам выбраться из лежащей на боку машины. А затем и вовсе - поставили автомобиль на колёса до приезда сотрудников полиции.
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