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Главная  /  Репортажи  /  С 25 октября по 25 декабря в пяти переулках района Арбат изменится схема движения автомобилей.

С 25 октября по 25 декабря в пяти переулках района Арбат изменится схема движения автомобилей.

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:35
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Проезд по Проточному и Панфиловскому переулкам станет односторонним. В 1-м Смоленском, Малом Новопесковском и Прямом переулках планируются ограничения на отдельных участках. Временные изменения в схеме движения связаны с благоустройством этих территорий. Так, Проточный и Панфиловский переулки станут на два месяца односторонними. Проехать по Проточному водители смогут только в направлении от Смоленской набережной в сторону Новинского бульвара. Движение по Панфиловскому переулку будет возможно только по направлению от Нового Арбата к Проточному переулку. В Малом Новопесковском, 1-м Смоленском и Прямом переулках собираются вводить временные ограничения для проезда по одной из двух полос движения. Полностью перекрывать их для автомобилистов не будут. Все изменения в организации движения связаны с проведением работ по благоустройству. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

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