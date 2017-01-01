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Первая репетиция парада 1941-го года на Красной площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:06
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Первая репетиция парада 1941-го года проходит сейчас на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция будет проходить 5-го ноября.

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