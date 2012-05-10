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Сильный шторм обрушился в городе Бари в Италии

Автор:
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Дата публикации:
16:28
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Сильный шторм обрушился в городе Бари в Италии. В аэропорту отменены рейсы самолётов.

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